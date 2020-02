Misser ING krijgt AEX niet uit de rails

De AEX-index sloot daarop 0,6% hoger op 629,2 punten. De AMX steeg 0,9% naar 971,81 punten.

De koersenborden in Londen (+1%), Parijs (+0,8%) en Frankfurt (+0,8%) kleurden groen. Obligaties van autobouwer Renault werden afgewaareerd tot junk, maar het aandeel won 1,1%.

Wall Street-beurzen openden 0,3% tot 0,5% hoger. De Nasdaq stak met 0,9% winst af. Het aandeel Tesla steeg 7,6%, maar Groupon zag 43% verliezen. Nieuwe woningbouwprijzen in de VS vielen tegen.

Het bevestigde dodental als gevolg van de virusuitbraak in China is met 132 gestegen naar 2004. Het aantal besmettingen is de 75.000 gepasseerd.

Dat de centrale bank van China woensdag extra steun toezegde, omdat het coronavirus de ’fabriek van de wereld’ stil dreigt te vallen, beviel beleggers, constateert Rabobank.

Wereldwijd volgden meerdere winstwaarschuwingen. „De markt ligt er desondanks als een dijk bij”, zegt handelaar Frank Bonsee van ABN Amro. „Het coronavirus en winstwaarschuwingen beperken de opmars nog nauwelijks, het verbaast ons wel. Voor beleggers is er veel cheap money onder de markten beschikbaar, en sommige bedrijfsresultaten waren wel positief. Alternatieven voor aandelen zijn er doorgaans ook niet”, zegt hij ook na de winstwaarschuwingen bij Apple, HSBC, Adidas en Puma.

Markt rekent op steun

,,Het lijkt erop alsof financiële markten het coronavirus nog steeds zien als een kortstondig effect”, zegt Raphie Hayat, econoom en bij Rabobank expert in Azië en China. “Zelfs de Shanghai-index noteert slechts zo’n 3% verlies dit jaar, de bredere S&P500 staat nu op 4% jaarwinst. Beleggers denken waarschijnlijk dat China de uitbraak van het virus indamt, en de Chinese centrale bank zijn markten verder ondersteunt met extra liquiditeiten”, aldus Hayat.

„Als het echt fout gaat, bijvoorbeeld als het virus in het tweede kwartaal nog volop aanwezig is, dan vermoedt de markt dat China nog steviger gaat steunen. Dergelijke steun blijft mogelijk niet beperkt tot de People’s Bank of China. Als het coronaeffect verslechtert en Europa treft, zal mogelijk ook de Europese Centrale Bank de economie stimuleren. De Federal Reserve in de VS zal voorlopig iets terughoudender zijn, het land stelt minder te worden geraakt. Maar keert dat tij, dan zijn ook daar steunacties mogelijk. En daar rekenen beleggers op.”

De goudprijs steeg 0,4% tot boven $1600. „Het coronavirus heeft een drukkend effect op vrijwel alle grondstoffen”, aldus ABN Amro-economen in een sectoroverzicht. Maar Brentolie won 1,4%. De euromunt zakte even tot $1,0785.

ING onderuit

In de AEX sloot Wolters Kluwer bovenin met 2,8% koerswinst als de grootste stijger. Chipmachinefabrikant ASML hield 2,4% koerswinst over.

Biotechbedrijf Galapagos won 1,9%. Het komt donderdag met de jaarresultaten. DSM dikte met 1,8% aan, Randstad werd 1,1% duurder.

Verfproducent AkzoNobel steeg 1,1%. Volgens UBS bezit het concern voldoende financiën voor fusies en overnames.

Shell won 0,4%. Het overweegt overname van windenergiebedrijf Makani, nu bezit van Alphabet (Google).

ING leidde de verliezers. Het aandeel stond bij de slotbel 3,8% in het rood. ING bevestigde de uitgifte van een zeer gewilde, elf keer overtekende Additional Tier 1-dollarobligatie van $1 miljard op het laatste moment te hebben uitgesteld. ING wilde „nieuwe informatie” bestuderen, maar gaf verder geen details.

Verzekeraar ASR (-1%) zat ook op de glijbaan. Dit ondanks het nieuws dat ASR het dividend met ruim 9% verhoogt. Ook kondigde ASR een aandeleninkoopprogramma van €75 miljoen aan.

Levensmiddelengigant Unilever verloor 0,3%. Unilever China kan een goedkope lening krijgen van de Chinese regering, meldt persbureau Reuters. Vanwege de economische impact van het coronavirus trekt China miljarden uit om goedkope leningen te verstrekken aan bedrijven.

KPN zakte met 0,6%. Het telecomconcern zag concurrent T-Mobile vorig jaar stevig groeien op de Nederlandse markt.

In de AMX-index verloor Fugro 5,8% na een aanvankelijke koerssprong van 4%. De bodemonderzoeker boekte in 2019 een licht hogere omzet. Een tegenvaller voor beleggers was echter dat Fugro hintte op de uitgifte van aandelen in het kader van een herstructurering van de kapitaalstructuur.

ASMI (+4,1%) was een van de grootste stijgers onder de middelgrote fondsen. De chipmachinemaker veerde daarmee op na een koersval van 5% op dinsdag in reactie op het omzetalarm van Apple. Toeleverancier Besi ging mee: +4,4%.

Smallcapfonds Alfen presteerde goed op kwartaalresultaten (+6%). Het zag de omzet afgelopen jaar met 41% stijgen tot €143 miljoen. De laadpalenfabrikant profiteerde van een sterke vraag naar laadoplossingen voor elektrische auto’s. Nabeurs meldde Alfen dat aandeelhouder Infestos zijn belang in het concern heeft teruggebracht tot 18,7%.

Het aandeel Ajax bleef richting de Champions Leaguewedstrijd donderdag tegen Getafe vlak (+0,5%), ondanks €53 miljoen winst in zijn gemelde jaarcijfers.

Op de lokale markt ging Dutch Star Companies One 23,6% vooruit. Het beursfonds werd dinsdag ook al 15% meer waard nadat techdochter CM.com positieve jaarcijfers had gerapporteerd. CM.com neemt vrijdag de beursnotering van Dutch Star Companies One over.

Koersval Esperite

De handel in het aandeel van stamcelbedrijf Esperite werd vanochtend hervat. Het lokale genoteerde aandeel kelderde met tot 30,2% bij de slotbel. De handel in het aandeel werd op 7 februari opgeschort na berichten over het vermeende verlies van navelstrengbloedmonsters bij transporten uit België en Zwitserland naar Polen. Esperite bevestigt dat Zwitserse autoriteiten een voorlopig strafonderzoek hebben ingesteld naar oud-directeur Frédéric Amar van voormalig dochteronderneming CryoSave vanwege de kwestie. De onderneming zei eerder verrast te zijn dat geen van de twee betrokken bedrijven, PBKM Famicord en Myrisoph CSG-Bio, contact met Esperite opnam om deze kwestie te bespreken.

