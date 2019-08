Notulen Fed tonen verdeeldheid over rente VS

De Fed verlaagde vorige maand voor het eerst in ruim tien jaar de rente in de Verenigde Staten. Het belangrijkste rentetarief werd met een kwart procentpunt verlaagd. Een onbekend aantal Fed-leden wilden een verlaging met een half procent. Eerder werd al bekend dat twee Fed-leden helemaal geen renteverlaging wilden.

De Amerikaanse president Donald Trump uitte woensdag in aanloop naar het vrijkomen van de notulen opnieuw flinke kritiek op de Fed, iets wat onder eerdere presidenten nog zeer ongewoon was. Trump zei via Twitter dat het de goede kant op gaat met het handelsconflict met China en dat de Fed momenteel het enige probleem is van de VS. Fed-voorzitter Jerome Powell zou volgens hem de rente fors moeten verlagen om de concurrentiepositie van de VS te verbeteren.