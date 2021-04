Boskalis naar gekapseisd schip Noorwegen

„Een bergingsploeg is dinsdagmorgen vertrokkken voor de berging van het schip Eemslift Hendrik. Zij hopen woensdag aan te komen”, zegt de topman. „De mannen gaan aan boord en zullen eerst het schip stabiliseren. Daarna wordt er een sleepboot aangelijnd die de Eemslift Hendrik naar veilig water zal slepen”. De sleepboot wordt lokaal gecharterd, omdat dit het snelste werkt, aldus de topman.

Vorige week maandag zag Boskalis de ogen van de hele wereld op zich gericht met het vlottrekken van containerschip de Ever Given in het Suezkanaal. Die blokkeerde het kanaal, waardoor de wereldhandel deels stil kwam te liggen. De berging wordt uitgevoerd door Boskalis’ dochteronderneming Smit.

Bekijk ook: Gevecht om vergoeding miljoenen barst los in nasleep Suezblokkade

Het schip raakte maandag in moeilijkheden door een schuivende lading en maakte daardoor slagzij in een onstuimige zee met metershoge golven. De bemanning werd van boord gehaald. De Eemslift Hendrik, eigendom van rederij Amasus Shipping in Delfzijl, was vanuit het Duitse Bremerhaven op weg naar de Noorse havenplaats Kolvereid.