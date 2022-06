Premium Het beste van De Telegraaf

Adviseur CIA: ’Wapen jezelf tegen crisis’

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

De Amerikaan James Rickards (70) maakt in 1998 ’tot mijn schande’ het faillissement van zijn hedgefonds LTCM mee door de roebelcrisis. Hij bestudeert sindsdien tientallen crises. Hij adviseerde de CIA en Washington over de gevolgen voor samenlevingen. „Overheden maken veel te veel schuld. Die is niet houdbaar. Als gewone mensen moet je je daartegen wapenen.”