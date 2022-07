’Ober moet weer meneer worden’

Detacheerder van evenementen-personeel Casper Verwiel: „We moeten campagnes organiseren om uit te leggen dat iemand die werkt op het terras of in het restaurant een hele meneer of mevrouw is. Zoals in België of in Frankrijk. Daar wordt je beleefd ontvangen door iemand die autoriteit uitstraalt.”

Detacheerder Casper Verwiel. Ⓒ Foto De Telegraaf

„Ober moet echt weer een vak worden”, zei ook Gijsbregt Brouwer, terwijl hij een spiesje met haring verorberde. Hij heeft webpagina De Buik waarop te vinden is waar je in Rotterdam goed kunt eten. „Ik heb er ook een in Utrecht, in Amsterdam en ik overweeg in Den Haag te starten”.

Hoteldirecteur Erik de Wit had ook personeelsproblemen. „Door corona moest ik een deel van mijn mensen ontslaan. Als ik geweten had hoe moeilijk het is nu iemand te vinden, had ik het niet gedaan.” Zijn dochter Lois trad al in de voetsporen van haar vader en van haar moeder, gastvijheid-trainster Tanja Schilthuizen, die onlangs de Global Hospitality Award won. „Zij zag wat een mooi vak het is”, aldus de trotse hotelier. „Je bent dag en nacht bezig maar krijgt er veel voor terug. Het is afwisselend, je ontmoet steeds andere mensen.” Lois zit nog op de hotelschool maar ze was niet te beroerd om voor de haringparty van haar vader in te springen in de bediening.

Ivo Opstelten (l.) en Leo Blok kwamen een haring meehappen. Ⓒ Foto Miss Publicity

Mede-organisatrice Clarissa Singerland, Rotterdams zakenvrouw van het jaar, haar vader , verpakkingsondernemer Nic Slingerland uitgenodigd. „Van hem heb ik het ondernemersbloed”, lachtte de eigenares van een publiciteitsbureau. „Verpakkingsmateriaal wordt steeds duurzamer”, vertelde haar vader. „Bijvoorbeeld plastic van afbreekbaar spul, maar ook papier, dat wordt hergebruikt.”