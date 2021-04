’Deur naar economische bloei in VS staat open’

Bij zijn optimisme over de economische gang van zaken in de VS spelen de voorspoedige uitrol van het vaccinatieprogramma een grote rol. De omvangrijke steunpakketten van de regering Biden ziet hij ook als een belangrijke factor.

Een andere aanjager voor de economische groei in Amerika is volgens Dimon het verwachte enthousiasme bij consumenten zodra de pandemie zo goed als achter de rug is. Door het spaargedrag sinds de uitbraak van coroancrisis maart vorig jaar staan consumenten er ook financieel goed bij, stelt hij.

"Fed blijft stimuleren"

Daarnaast wijst hij er op dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) naar verwachting door gaat met zijn stimulerende monetaire beleid. Na de uitbraak van de pandemie verlaagde de Fed in twee stappen de beleidsrente naar bijna 0% en kwam er een nieuw programma met het opkopen van obligaties.

Het vooruitzicht op een sterke economische groei in de VS geeft ook de mogelijkheid om de ongelijkheid in het land te verminderen, meent Dimon. Hij denkt daarbij aan onder meer aan het verhogen van het minimumloon.

Als topman bij een van de grootste banken in de VS is de visie van Dimon op de Amerikaanse economie van belang voor beleggers om hun strategie te bepalen.