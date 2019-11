Winst bij moederconcern Google valt tegen

Alphabet hield onder de streep een winst per aandeel van $10,12 over, terwijl in doorsnee een winst per aandeel van $12,35 werd verwacht. Alphabet geeft meer uit aan marketing en onderzoek en ontwikkeling, bijvoorbeeld het bouwen van datacenters en servers voor clouddiensten. Ook naar personeel ging meer geld.

De omzet ging in het voorbije kwartaal omhoog naar $40,5 miljard miljard tegen $33,74 miljard in dezelfde periode een jaar eerder. Daarbij profiteerde het bedrijf van hogere inkomsten uit mobiele advertenties via Google en YouTube en zijn clouddiensten. De consensus van analisten bedroeg $40,32 miljard.

Topman Sundar Pichai van Google zei zeer tevreden te zijn met de prestaties in de afgelopen periode. In de nabeurshandel reageerden beleggers teleursgesteld op de tegenvallende winstgevendheid. Het aandeel werd 2% minder waard.