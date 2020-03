Belastingvragen? Stuur ze hier in

Ook al heeft meer dan een vijfde van de Nederlanders zich alweer over hun aangifte gebogen, er is natuurlijk een grote groep die de taak nog op zich moet gaan nemen.

Mocht je nou je laptop opengeklapt hebben en komen er wat vragen bij je op, dan kun je je vragen naar ons insturen op [email protected].

Een team van experts van de Belastingdienst, de ouderenbond ANBO, de Van Bruggen Adviesgroep, en de vakbond FNV Belastingservice gaan dan al je vragen beantwoorden.

Alles over aftrekposten zoals zorg- en reiskosten, vreemde situaties door alimentatie of werk in het buitenland, het kan allemaal best verwarrend zijn.

Ook als zzp’er kun je bijvoorbeeld best veel unieke belastingvragen hebben. Als huiseigenaar kun je ook nog wel tegen wat dingen oplopen bij de belastingaangifte. Natuurlijk is er al veel informatie te vinden, maar als je toch nog een vraag hebt die onze experts kunnen beantwoorden, nu is je kans.

Vragen kunnen, helemaal gratis, worden ingestuurd. Als je je vraag voor maandag opstuurt naar [email protected] wordt deze zo snel mogelijk beantwoord.