Column: ieder in coronacrisis voor zich of samen sterker?

De Britse premier Boris Jonhson, hier samen met Mark Rutte, wil geen uitstel van de Brexit. Ⓒ ANP

Voor de Britse premier Boris Johnson is het een droom die uitkomt: de grenzen gaan dicht in Europa. Het coronavirus dat daarvoor verantwoordelijk is, gooit ook roet in het eten bij het onderhandelingsproces over het vertrek uit de EU. Het pond knalt ondertussen loeihard onderuit.