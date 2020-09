Forbes: corona zet mes in vermogen van Donald Trump

Volgens berekeningen van Forbes is het vermogen van Trump gedaald van $3,1 miljard naar $2,5 miljard. Vooral de waardedaling door de coronacrisis van de kantoren, hotels en resorts, die worden beheerd door de Trump Organization, zette een mes in de rijkom van de politieke leider van de Verenigde Staten.

Forbes kroonde Amazon-topman Jeff Bezos voor het derde jaar op rij tot rijkste man. Zijn vermogen is hard opgelopen naar $180 miljard vanwege de uitzonderlijke beursprestaties van Amazon, waar hij een groot belang in heeft.

MacKenzie Scott is na haar scheiding van Jeff Bezos ook goed in de slappe was komen te zitten. Door het grote belang in Amazon dat zij met de scheiding kreeg toebedeeld, is haar vermogen met bijna 60% gestegen naar $57 miljard.

Tesla-topman Elon Musk is in procenten gezien de grootste stijger geworden in deze nieuwe rijkenlijst. De grootaandeelhouder van de fabrikant van elektrische wagens is goed voor $68 miljard, een plus van 242% in vergelijking met een jaar eerder. Vooral de enorme rit omhoog van het aandeel Tesla gaf zijn vermogen recent vleugels.

Jenssen Huang, topman en grootaandeelhouder bij Nvidia, heeft eveneens geen reden tot klagen. Zijn vermogen is vanwege het succes op de beurs bij Amerikaanse chipmaker verdubbeld tot bijna $10 miljard.