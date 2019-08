Shell stoot belang in India geheel af

Naar verluidt bood BG Asia een bodemprijs van 7,2 miljard roepie (91 miljoen euro) voor het resterende belang van circa 10 procent. Er gingen al langer geluiden rond dat BG Asia af wilde van zijn volledige belang in het beursgenoteerde Mahanagar. Eerder had het bedrijf bijna een kwart van de gasdistributeur in handen. Exact een jaar geleden verkocht de onderneming al miljoenen aandelen.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik