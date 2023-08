Bijna €46 voor een rondje: Amsterdam met terrasprijzen in Europese middenmoot

In Boedapest het goedkoopste uit

Amsterdam - Iets drinken op een Amsterdams terras? Dat wordt flink de portemonnee trekken. Toch vallen de horecaprijzen in vergelijking met andere Europese hoofdsteden nog wel mee: Amsterdam is qua terrasprijzen in Europese hoofdsteden een middenmoter. Wie goedkoop een terrasje wil pakken, kan Scandinavië maar beter mijden.