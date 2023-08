Bijna €46 voor een rondje in Amsterdam: ’Ik drink er geen drankje minder om’

Amsterdam - Iets drinken op een Amsterdams terras? Dat wordt flink de portemonnee trekken. Toch vallen de horecaprijzen in vergelijking met andere Europese hoofdsteden nog wel mee: Amsterdam is qua terrasprijzen in Europese hoofdsteden een middenmoter. Wie goedkoop een terrasje wil pakken, kan Scandinavië maar beter mijden.

Nahomi, Beau en Alison genieten van de laatste zonnestralen van de dag. Ⓒ Michel van Bergen