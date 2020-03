Coronacrisis laat markt voor overnames droogvallen

In de voorbije week daalde de totale waarde van overnames naar slechts $12,5 miljard, het laagste niveau sinds april 2019. In het eerste kwartaal ging er $698 miljard om in de overnamemarkt, de zwakste groei sinds 2016.

Met de sterk toegenomen onrust vanwege de snelle verspreiding van het coronavirus vanuit China naar Europa en Amerika hebben bedrijven op de pauzeknop gedrukt met het doen van overnames.

Experts op het overnamefront houden er rekening mee dat er op de korte termijn ook weinig leven in de brouwerij zal zijn. Zij wijzen er op dat bedrijven de focus hebben verschoven naar het overleven van de coronacrisis, terwijl private equity alle aandacht hebben voor het beheer van de portfolio.

Een van de grotere overnames in het eerste kwartaal was de inlijving van internetbroker Etrade door Morgan Stanley die $13 miljard op tafel legde. Een andere grote overnamedeal werd gedaan door Thermo Fisher die het Nederlandse biotechfonds Qiagen in handen kreeg voor $11,5 miljard.