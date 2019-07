Een van de laatste foto’s van koffietycoon V.G. Siddhartha. Ⓒ AFP

Het lichaam van V.G. Siddhartha, de oprichter van de grootste koffieketen van India, is gevonden. Met man en macht werd sinds maandag gezocht naar de man die in India te boek stond als de ’koffiekoning’, verwikkeld in een gevecht met de fiscus. Zijn bedrijf Coffee Day is een dag gesloten, terwijl het sympathiebetuigingen voor de ondernemer regent.