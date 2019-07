Oprichter koffiereus spoorloos, aandeel keldert

De koers van het aandeel zakte maandag op dinsdag direct 20% op de beurs.

Siddhartha richtte Coffee Day in 1993 op en opende drie jaar later de eerste Café Coffee Day in de zuid-Indiase stad Bangalore. Het exporteert koffie onder andere naar Europese verwerkers.

Het bedrijf is sindsdien uitgegroeid tot de grootste koffieketen van India, met meer dan 1700 verkooppunten in 245 Indiase steden. Zijn rivaal Starbucks heeft momenteel 146 verkooppunten in India.

Siddhartha bezit 33% van alle aandelen van het bedrijf dat in 2015 naar de beurs ging. Met zijn vrouw Malavika Hegde en aan hen gelieerde bedrijven heeft Siddhartha 53% van het eigen vermogen in Coffee Day Enterprises.

De meeste van deze aandelen zijn echter geleend aan verschillende financiële instellingen, die dienen als onderpand voor vers opgenomen leningen door de zakenman.