Werkgever blij met herziening ’overschatte inflatie’: ’Matig looneisen in volgende ronde’

Door Martin Visser

Amsterdam - Werkgevers kijken extra kritisch naar looneisen van de vakbonden nu het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met een aangepast inflatiecijfer komt. Als in cao’s achteraf te veel extra salaris is afgesproken, staan werkgevers in een volgende ronde op de rem.