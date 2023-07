Hoogleraren: belastingstelsel is totaal uit de hand gelopen

Amsterdam - Ondanks de val van het kabinet, presenteerde staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) op de valreep een rapport over de fiscale regelingen. Doel is een vereenvoudiging van het bestaande belastingstelsel. En dat is zéker nodig, menen drie prominente fiscaal hoogleraren unaniem. „Het stelsel is een overvolle kerstboom geworden.”

Ⓒ ANP/HH