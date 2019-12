Dollar zakt steeds verder tegen euro

Over afgelopen jaar bleef de belangrijkste valuta na geschommel uiteindelijk in een bandbreedte van $1,155 en $1,09 hangen in de grootste financiële markt ter wereld waarin dagelijks zo’n $5,1 biljoen omgaat.

Maandag schoot de euro/dollar opeens door een belangrijke technische grens van $1,1183, aldus CMC Markets.

Ook optimisme over euro

Meer optimisme over de Europese economie en de verwijzing van de Europese Centrale Bank naar licht herstel van de economie in de eurozone deden wonderen voor de euro.

De greenback zakte deze week naar verhouding in het snelste tempo in zes maanden tijd terug. In 2020 verwachten grote zakenbanken een verdere verzwakking van de dollar. Een zwakkere dollar is doorgaans goed voor grondstoffen, die afgerekend worden in de Amerikaanse munt, en daarmee voor opkomende economieën.

