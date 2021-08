Premium Het beste van De Telegraaf

Werknemer vergokte tonnen van de baas: ’Ik was verminderd toerekeningsvatbaar’

Door Pieter van Erven Dorens

Amsterdam - Een adminstratief medewerker van een grafisch bedrijf in Veenendaal sluisde jarenlang geld weg. Toen de roof werd ontdekt, was het geld, bijna drieënhalve ton, volgens de man grotendeels vergokt. Bij de rechter in Arnhem eiste het bedrijf alles terug.