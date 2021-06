Geld

Herstel pensioenen houdt stand: ’Meeste fondsen uit de gevarenzone’

Miljoenen gepensioneerden en deelnemers van pensioenfondsen hoeven zich geen zorgen meer te maken over naderende kortingen. In de eerste maanden van het jaar is de financiële gezondheid van veel pensioenfondsen verbeterd, en dat herstel houden ze vast.