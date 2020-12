Beleggersclub dreigt met juridische acties om Altice-bod Drahi

De VEB vindt het bod van Drahi's overnamevehikel Next Private, dat neerkomt op 2,5 miljard voor het resterende belang van 25 procent, euro veel te laag. Weliswaar ligt het boven de beurskoers die Altice-aandelen vlak voor het voorstel hadden, maar ruim een derde onder de waarde van anderhalf jaar geleden. Toen had de coronacrisis nog niet toegeslagen. De VEB verwacht dat Altice in de toekomst met gemak herstelt van de impact van de pandemie en zelfs als winnaar uit de crisis komt.

Het steekt de VEB dat minderheidsaandeelhouders bij Altice amper nog iets te zeggen hebben over de overname, die ertoe leidt dat Altice van de Amsterdamse beurs verdwijnt. Zo zijn speciale aandelen met veel meer stemrecht vooral in bezit van voorstanders van de deal, waardoor slechts een kleine meerderheid van de gewone aandeelhouders zou hoeven in te stemmen met de overname. Een aantal door Drahi voorgestelde hervormingen na de overname zorgt er volgens VEB bovendien voor dat minderheidsaandeelhouders worden uitgerookt. De organisatie pleit er daarom voor Drahi uit te sluiten van stemmen op de aandeelhoudersvergadering over het bod.

De VEB, die samen optrekt met zusterorganisatie European Investors, bereidt zich onder andere voor op een gang naar de Amsterdamse Ondernemingskamer. Die speciale kamer van het Gerechtshof Amsterdam kan een onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij Altice gelasten. Onlangs dreigde het Amerikaanse hedgefonds Lucerne Capital Management al met dezelfde stap.