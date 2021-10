Martinair-piloten vangen bot bij rechter

Dat heeft de rechtbank Haarlem donderdag bepaald in een kort geding. Het spoedeisend belang in deze zaak van de piloten is er niet, oordeelde de rechter. Ook verwacht de rechtbank niet dat de loonclaim standhoudt bij een andere rechtszaak die nog loopt.

Juridisch gevecht

Het is de zoveelste uitspraak in een juridisch gevecht dat al zes jaar duurt, na de sanering van de vrachtdochter. De 116 piloten zijn met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 in dienst bij KLM, toen Martinair werd ingelijfd door KLM, zo bepaalde het gerechtshof van Den Haag in juni. Dat zou KLM naar schatting minimaal een kleine miljoen euro per maand kosten. Maar salaris is sinds de uitspraak niet ontvangen door 71 van hen, die momenteel geen werk hebben.

„De vrachtvliegers hebben het aanbod van KLM afgewezen, en waren naar alle waarschijnlijkheid niet voor werkzaamheden bij KLM beschikbaar. Ze hadden het aanbod van KLM ook onder voorbehoud kunnen accepteren”, zo oordeelt de voorzieningenrechter.

’Niet tekenen bij het kruisje’

De piloten hebben deze zomer een aanbod van KLM gekregen, waarin staat dat ze te werk gesteld zullen worden bij vrachtdochter Martinair. De piloten vallen volgens de KLM dan onder de cao van Martinair. Volgens de Stichting MAC Vliegers, waarin de piloten zich voor de uitvoering van het arrest van het gerechtshof Den Haag hebben verenigd, kan dat niet en vallen ze onder de KLM-cao. De groep wil niet ’tekenen bij het kruisje’. De Stichting, noch KLM kon donderdagmiddag al reageren.

Eerder meldde KLM dat indienstneming plus de schadeloosstelling van jongere piloten ’honderden miljoenen’ zou gaan kosten. De luchtvaartmaatschappij is momenteel technisch failliet als gevolg van de coronacrisis.