Onderzoeker: ’Nederland kan profiteren van overgang naar schonere energie’

Amsterdam - Fabrieken en productielijnen die veel gas, olie, diesel en kolen verbruiken, zullen mogelijk deels uit ons land verdwijnen. „De kans dat die energie-intensieve industrie in Nederland over dertig jaar in dezelfde vorm hier kan voortbestaan, is zeer onwaarschijnlijk”, constateert energie-expert Sanne de Boer werkend voor Rabo Research in haar nieuwe boek.