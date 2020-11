Onhandig en een huurhuis? Zet geld opzij

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ⓒ Foto ANP/HH

„KRAK.” Je laat een parfumflesje in de wasbak vallen en ineens zit er een gat in je wasbak. Als het je eigen huis is, dan regel je dat het gemaakt wordt, en kun je de schade eventueel verhalen op je opstalverzekering. Maar als je huurt, is het minder eenduidig wie voor de schade opdraait.