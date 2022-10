Deze aandelenmarkt blinkt uit ondanks torenhoge inflatie

Premium Financieel

Column: olie goedkoper, maar inflatie eurozone hoger

Eindelijk een meevaller op het inflatiefront in de eurozone! Ok, het is niet veel maar toch. De geldontwaarding in september bedroeg niet 10,0 procent zoals eerder werd verwacht maar 9,9 procent. Dat meldde Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek, woensdagochtend.