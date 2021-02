Huizenkoper gaat weer op jacht: nieuwe prijsstijging in zicht

Funda meet sinds vorig jaar intenties en gedragingen van kopers en verkopers op de huizenmarkt, op een schaal van 1 op 100. Daarbij is 100 de stand van juli 2020.

Zo meet de huizensite hoeveel mensen contact opnemen met een makelaar. Dat indexcijfer voor koopgedrag was gedaald van 98 in november naar 79 in december, maar klom in januari naar 102. In december is het vanouds rustig op de huizenmarkt. Daar kwam vanaf 15 december bovendien de lockdown bij.

De intentie om te kopen ging in januari 6 punten omhoog naar 102. Tegelijk is de verkoopbereidheid bij huiseigenaren met 3 punten afgenomen tot 80, blijkt uit de nieuwste Funda Index.

Volgens Funda is bijna de helft van de kopers (48%) tot een risico bereid, zoals een maximale lening, om zo een woning te kunnen bemachtigen.