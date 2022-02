Ben je wel verzekerd als je met code rood de weg op ging?

Binnenland

Omwonenden wankele Haagse Elandkerk voor de tweede keer geëvacueerd

Huizen rondom de Elandkerk in Den Haag zijn vrijdagavond laat opnieuw ontruimd, meldt de veiligheidsregio Haaglanden. De kerk is door storm Eunice beschadigd, meerdere dakleien zijn van een van de twee kerktorens gevallen. Daardoor kan de toren mogelijk instabiel worden, is de conclusie na onderzoek...