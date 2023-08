Nederlandse pensioenpot van €2,4 miljard staat te verstoffen

AMSTERDAM - In Nederland zijn er zo’n 450.000 aan ’vergeten’ pensioenpotjes. Pensioenen die klaar staan om uitgekeerd te worden, maar waarvan de eigenaar spoorloos is. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat het in totaal om een bedrag van €2,4 miljard. Pensioenfondsen doen grote moeite om het probleem op te lossen.

Sommige pensioengerechtigden lopen wellicht een extra gebakje mis. Ⓒ ANP / HH