FDF: donderdag met trekkers naar Den Haag voor protest

Van den Oever zegt duizenden mensen te verwachten op donderdag. „De motivatie is hoog”, aldus de FDF-voorman. Volgens hem geldt dat niet alleen voor boeren maar ook voor burgers. De Tweede Kamer debatteert die dag over het klappen van het landbouwakkoord.

Hoe de demonstranten met de trekkers in Den Haag willen komen laat FDF aan de deelnemers zelf over. „Als ze er maar komen.” Van den Oever wilde nog niet prijsgeven waar FDF precies wil demonstreren. Verdere details moeten volgens hem nog besproken worden en moeten deze week duidelijk worden.

Bij een boerenprotest in maart in het Haagse Zuiderpark mochten twee tractoren aanwezig zijn. Voor de rest had de gemeente de voertuigen in de stad verboden. Boeren die toch probeerden met de trekker Den Haag in te gaan werden tegengehouden door de politie.