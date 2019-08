Basic Fit wil 100 miljoen ophalen met lening

De onderhandse leningen worden in verschillende tranches in de markt gezet, met looptijden van drie, vijf en zeven jaar. Het bedrijf praat investeerders begin september bij over de leningen. Zij kunnen hier tot en met 24 september op inschrijven. ING, Rabobank en RBI zijn als begeleidende banken ingehuurd.

Een Schuldschein valt onder het Duitse recht. De documentatie verbonden aan een Schuldschein is minder dwingend dan de documentatie van een obligatielening.