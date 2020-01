Apple boekt recordresultaten dankzij nieuwe iPhones

De omzet in het eind december afgesloten eerste kwartaal van het gebroken boekjaar steeg op jaarbasis met 9 procent tot 91,8 miljard dollar. Ook met de Apple Watch, AirPods en diensten als Apple TV+ deed het bedrijf uit het Californische Cupertino goede zaken. De nettowinst bedroeg ruim 22,2 miljard dollar tegen 20 miljard dollar een jaar eerder. Topman Tim Cook verklaarde in zijn nopjes te zijn met de records die Apple heeft geboekt.

Apple denkt dat de omzet in het lopende kwartaal zal uitkomen op 63 miljard tot 67 miljard dollar. Op Wall Street viel het bericht van Apple in goede aarde bij beleggers, want in de handel nabeurs gaat het aandeel behoorlijk omhoog.