Arcadis ziet goudmijn VS door Joe Biden

Joe Biden wil bouwen aan Amerika.

Amsterdam - Ingenieursbureau Arcadis verwacht meer werk in de Verenigde Staten door de aankomende presidentswissel. Dat zei topman Peter Oosterveer van Arcadis donderdag bij de presentatie van de strategie voor de komende jaren. Het bedrijf uit Amsterdam zet in op klimaatverandering, water, mobiliteit, stedelijke ontwikkeling en it.