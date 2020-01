Vis langer vers door betere luchtkwaliteit

Ludo Tissingh en Richard Bruins (r) in de haven van Harlingen voor viskotter MDV1 met aan boord de AerSMASH die de vangst langer vers houdt. Ⓒ FOTO MARTIN MOOIJ

De Wijk - Een airco-achtig apparaat dat bacteriën, pollen, geuren, rook en andere schadelijke stoffen uit de lucht haalt. Ondernemer Ludo Tissingh had gedacht dat de telefoon roodgloeiend zou staan na de lancering. Hoewel inmiddels zo’n honderd bedrijven het systeem hebben geïnstalleerd is van een stormloop nog geen sprake. „Soms denk ik weleens dat we te vroeg zijn.”