Sonnenberg wil Hunter Douglas van de beurs halen

Dat betekent een premie van 24% op de slotkoers van het aandeel Hunter Douglas van afgelopen vrijdag. Sonnenberg (86) beschikt al over een belang van 82,7% in het bedrijf uit Rotterdam.

Luxaflex

Hunter Douglas is sinds 1969 genoteerd aan de Amsterdamse beurs. De onderneming behaalt circa de helft van de omzet in Noord-Amerika. Mede dankzij het succes van luxaflex staat Sonnenberg op plek 8 in de Quote 500 van rijkste Nederlanders met een geschat vermogen van €2,2 miljard.

Een zeldzame foto van Ralph Sonnenberg (rechts), hier in het gezelschap van prins Claus. Ⓒ Foto ANP

Aandeelhoudersvergadering op Curacao

Sonnenberg is echter geen liefhebber van transparantie. De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Hunter Douglas vindt plaats op Curacao.

Hunter Douglas draaide in 2019 met een ebitda-resultaat van $503 miljoen bij een omzet van $3,6 miljard. De onderneming telt 25.000 werknemers.

Coronacrisis

Dit jaar heeft Hunter Douglas last van de coronacrisis. De omzet is in de eerste negen maanden van dit jaar met 10% gedaald.