Sonnenberg wil onbekende reus Hunter Douglas van de beurs halen

Dat betekent een premie van 25,5% op de slotkoers van het aandeel Hunter Douglas van vrijdag, of 18,8% over de gemiddelde prijs van het aandeel de afgelopen 30 dagen. Sonnenberg (86), die ING in de arm heeft genomen voor de beursexit, beschikt al over een belang van 82,7% in het bedrijf uit Rotterdam. De beurswaarde van de onderneming bedraagt €1,8 miljard.

Luxaflex

Hunter Douglas is sinds 1969 genoteerd aan de Amsterdamse beurs. De onderneming behaalt bijna de helft van de omzet in Noord-Amerika. Mede dankzij het succes van Luxaflex staat Sonnenberg op plek 8 in de Quote 500 van rijkste Nederlanders met een geschat vermogen van €2,2 miljard.

Een zeldzame foto van Ralph Sonnenberg (rechts), hier in het gezelschap van prins Claus. Ⓒ Foto ANP

Aandeelhoudersvergadering op Curaçao

Sonnenberg is echter geen liefhebber van transparantie. De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Hunter Douglas vindt plaats op Curaçao.

Het in de Amsterdamse smallcap-index opgenomen bedrijf is voor veel niet-beleggers een onbekende reus. Hunter Douglas draaide in 2019 met een ebitda-resultaat van $503 miljoen bij een omzet van $3,6 miljard. De onderneming telt 22.500 werknemers.

Coronacrisis

Dit jaar heeft Hunter Douglas last van de coronacrisis. De omzet is in de eerste negen maanden van dit jaar met 10% gedaald. Ook de beurskoers duikelde in maart ruim 20%. Dat wordt ook als de motivatie achter het bod gezien. „Sonnenberg heeft alle vertrouwen in het bedrijf, maar de markt in zijn ogen niet,” zegt een bron dichtbij het bedrijf. „Vergelijk het met de familie Wessels die VolkerWessels weer van de beurs haalde.”

Sonnenbergs zonen David en Marko vervullen de rol van co-ceo’s, Sonneberg zelfs is president-commissaris. Het bedrijf is regelmatig mikpunt van kritiek van beleggersverenigingen geweest vanwege de marginale positie van minderheidsaandeelhouders.

Zaterdagavond vergaderden de drie onafhankelijke commissarissen over het bod, zij besloten dat te omarmen en aan te bevelen aan de overige aandeelhouders na een fairness opinie van zakenbank NIBC. Feitelijk zou het overnamebod niet eens nodig zijn, omdat de regelgeving op Curaçao een grootaandeelhouder als Sonnenberg al voldoende mogelijkheden biedt om het bedrijf van de beurs te halen zonder een overnamebod. Wel laat Sonnenberg alvast weten de aandeelhouders die niet verkopen, te zullen uitroken.