Energienota stijgt op termijn flink

PwC waarschuwt voor een stijging van de energierekening op lange termijn.

Netwerkkosten maken 22 procent van de totale energierekening uit. Het verbruik van gas, warmte en stroom bepaalt gemiddeld 38 procent van uw rekening, en 40 procent is belasting.

De 102 miljard euro is vrijwel geheel voor het stroomnet. Er gaat een klein deel naar het gasnetwerk, dat onder meer voor groen gas en waterstof geschikt gemaakt moet worden. De verwachting is dat Nederland in 2050 ruim tweemaal zoveel stroom verbruikt als nu.

De vier grote netwerkbedrijven in Nederland, die dit astronomische bedrag moeten investeren, zoeken naarstig naar manieren om aan dat geld te komen. Volgens het onderzoek komen ze 41 miljard euro tekort.

Daarom gaan netwerkbedrijven met de pet rond bij de Rijksoverheid, gemeenten en provincies, maar lobbyen ze ook voor een aanpassing van de energierekening. Ze willen de investeringen sneller kunnen verrekenen in de energienota van burgers en bedrijven.