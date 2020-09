Column: Einde van de techcorrectie?

Ⓒ Archieffoto

De maand september blijkt een moeilijke maand voor technologieaandelen. De sector presteert deze maand tot nu toe ongeveer even slecht als de energiesector. Energie is dit jaar gehalveerd, terwijl in de VS de technologiesector met +23% de best presterende groep aandelen is. Komt het einde van de techcorrectie in zicht?