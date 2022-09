’Shell en ExxonMobil starten verkoopproces NAM’

Shell en ExxonMobil zijn beide voor 50 procent eigenaar van de NAM. De bedrijven zouden vanwege de huidige ontwikkelingen op de gasmarkt van de NAM af willen. Door de sterke stijging van de gasprijzen door de spanningen in Rusland zouden er genoeg geïnteresseerde partijen moeten zijn, aldus Reuters. Het afstoten van de NAM zou daarbij passen in de strategie van de ondernemingen om onderdelen te verkopen die niet meer tot de kernactiviteiten horen.

De NAM wint al sinds 1963 aardgas in Groningen. In de beginjaren werd geprobeerd om zo veel mogelijk gas uit de grond te halen. Na de oliecrisis in de jaren 70 is besloten duurzamer met de gasvoorraad om te gaan om zo lang mogelijk gebruik te kunnen maken van het Groningse gas. Aan het begin van deze eeuw nam de winning uit het Groninger gasveld weer toe, maar groeide ook de kritiek vanwege de aardbevingen in Noord-Nederland.

Vanwege de aardbevingen wil de regering de gaswinning daar zo snel mogelijk afbouwen naar nul. Door de gascrisis en oorlog in Oekraïne heeft het kabinet het openhouden van het gasveld nooit helemaal uitgesloten, maar altijd benadrukt dat dit een allerlaatste redmiddel is.

Shell, ExxonMobil en de NAM weigerden vooralsnog commentaar. Vorig jaar was al tot deze verkoop besloten.