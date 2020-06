Ondernemers worden weer positiever

Ten opzichte van april, toen het dieptepunt werd bereikt, en mei, zijn de omzetverwachtingen van ondernemers in de detailhandel, de horeca en de reisbranche verbeterd. Onder winkelbedrijven en in de persoonlijke verzorging waren de positief gestemde ondernemers weer in de meerderheid. Maar in de meeste branches zijn er meer pessimistisch gestemde ondernemers als het gaat om omzetontwikkeling.

Horeca

In de horeca nam het percentage positief gestemde ondernemers het sterkst toe. In juni rekent ruim een derde van de logiesverstrekkers, kroegbazen en restauranteigenaren op meer omzet, waar dat in mei nog 17 procent was. Vooral de logiesverstrekkers zien de toekomst zonniger in, na de stevige knauw in maart en april toen de gastenstroom met respectievelijk 57 procent en 95 procent opdroogde op jaarbasis. Waar de logiesverstrekkers per saldo positief zijn, geldt dit overigens nog niet voor restaurants en cafés.

Ook over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de komende drie maanden is de stemming onder ondernemers volgens het CBS in bijna alle consumentgerichte branches in juni verbeterd in vergelijking met voorgaande maanden. Alleen in de reisbranche verslechterde het beeld. In de reissector rekent 61 procent van de ondernemers op een krimp van het personeelsbestand in de komende drie maanden.

In juni zijn per saldo ook minder ondernemers negatief gestemd over het economische klimaat dan een maand eerder. Bij reisbureaus, reisorganisaties en -info doet zich de grootste verbetering voor.