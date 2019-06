Schade door namaakproducten naar €2 miljard

In de 28 EU-landen beloopt de schade in elf belangrijke sectoren 60 miljard euro, 7,4 procent van de totale omzet. Als de producten legitiem zouden zijn geproduceerd zou dat 468.000 banen opleveren.

Het EUIPO schatte de omzetderving door schending van intellectuele eigendomsdomrechten in Nederland vorig jaar nog op 1,8 miljard euro per jaar. De schade per inwoner wordt geraamd op 116 euro, 10 euro meer dan vorig jaar.

Het in Alicante gevestigde agentschap keek onder meer naar kleding, schoenen, accessoires, cosmetica, speelgoed, sportartikelen, horloges, sieraden, muziekopnamen, handtassen, sterkedrank, wijn, pesticiden, smartphones en geneesmiddelen. In de meeste sectoren is het omzetverlies gedaald sinds vorig jaar.

Bij kleding, schoenen, accessoires, cosmetica en verzorgingsproducten werd een toename geregistreerd. De schade in Nederland voor deze productgroepen bedraagt 1,47 miljard euro, aldus het EUIPO.