Prosus overtroeft Takeaway in strijd om Just Eat

Eerder bood Prosus 710 pence per aandeel Just Eat. De sinds kort op de Amsterdamse beurs genoteerde techinvesteerder ook de acceptatiedrempel naar 50 procent van de aandelen plus één. Aandeelhouders krijgen tot 27 december de tijd om in te stemmen met het aanbod.

Prosus zag zich gedwongen het oude bod van 710 pence te verhogen, omdat deze vrijdag voor het eerst licht onder de waarde van het bod van Takeaway belandde. Inmiddels ligt dit weer ruim 6 procent hoger, door de verhoging van zijn bod en de koersdaling van Takeway op maandag.

Het bestuur van Just Eat schaarde zich eerder unaniem achter het fusievoorstel van het Nederlandse Takeaway.com. Met het bod van 710 pence per aandeel van Prosus was volgens Just Eat sprake van een aanzienlijke onderwaardering.

Takeaway meldde in een reactie dat het achter zijn bod blijft staan. In de ogen van het in de AEX-index in Amsterdam genoteerde bedrijf is het eigen bod "veruit superieur" aan dat van Prosus.