'Overnamekandidaten Reuters afgewimpeld'

Momenteel wordt volgens de krant niet gesproken met partijen. Daarbij zijn er verschillende obstakels die een deal onmogelijk maken. Ook Thomson Reuters-voorzitter David Thomson en topman Jim Smith zouden een verkoop van de nieuwsdienst naar verluidt niet zien zitten.

Thomson Reuters verkocht vorig jaar een meerderheidsbelang in zijn financiële datadivisie Refinitiv, voor 17 miljard dollar aan investeerder Blackstone. Onderdeel van die deal was een kapitaalinjectie van jaarlijks 325 miljoen dollar in Reuters News, onder de voorwaarde van bepaalde doelen. Een niet-concurrentiebeding beperkt Reuters om met concurrenten van Refinitiv samen te werken, wat de commerciële kansen van Reuters geen goed doet.

De jaarlijkse betaling van 325 miljoen dollar is overigens niet voldoende om de volledige kosten van de 2000-koppige nieuwsdienst te dekken, maar bieden wel een constante bron van inkomsten. Daarmee lukt het Reuters beter om gelijke tred te houden met de grotere rivaal Bloomberg, aldus de zakenkrant.