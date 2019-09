Trump: baan van Powell is veilig

Trump heeft in het verleden onderzocht of hij van Powell af kon komen. Hij is al tijden ontevreden over de baas van de Fed, omdat deze in zijn ogen niet snel genoeg de rente verlaagd. Maar die mogelijkheid heeft de president niet bij de onafhankelijke centrale bank.

Trump benadrukte tegen Fox wederom dat de Federal Reserve de rente nog verder zou moeten verlagen. „Powell speelt het spel niet goed. De Fed kan meer bewegen als anderen meer bewegen. Ik ben niet blij met de Fed.”

Rentetarief

De Fed verlaagde woensdag voor de tweede keer dit jaar het belangrijkste rentetarief, naar een bandbreedte tussen de 1,75 procent en 2,0 procent. Met de stap was op de financiële markten al rekening gehouden. Powell liet weten te handelen zoals nodig is om de economische groei vast te houden.

Trump reageerde al direct via Twitter op het rentebesluit. Hij verweet Powell een lafaard te zijn. „Jay Powell en de Federal Reserve falen opnieuw. Geen lef, geen gevoel en geen visie!”, schreef Trump op zijn favoriete sociale medium.

