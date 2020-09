Aanwijzingen voor witwaspraktijken bij failliete modegroep FNG

Volgens de onderzoeksrechter zou het goed kunnen dat het bedrijf constructies heeft opgezet om geld weg te sluizen en wit te wassen. De kwestie komt bij de al bekende aanwijzingen van marktmanipulatie en valsheid in geschrifte. Ondertussen zouden al huiszoekingen zijn gedaan bij de huisadvocaat van FNG, advocatenkantoor NautaDutilh. Een van de advocaten zou door de onderzoeksrechter in verdenking zijn gesteld.

Vooral de geldstromen van FNG via inkoopplatform Fashion Buying Platform roepen vragen op. Via het netwerk en aandelentransacties, met ook structuren in Zwitserland en Hongkong, verdwenen tientallen miljoenen euro's.

Eerder werden FNG-oprichters Dieter Penninckx en zijn echtgenote Anja Maes aangehouden. Zij waren eerder, samen met de derde oprichter van FNG Manu Bracke, in verdenking gesteld van valsheid in geschrifte, het indienen van valse jaarrekeningen, de manipulatie van de beurskoers, het misbruik van vennootschapsgoederen en het niet willen meewerken met de Belgische beursautoriteit FSMA.

De onderzoeksrechter had het trio onder strikte voorwaarden vrijgelaten, maar volgens het parket hadden Penninckx en Maes zich niet aan hun voorwaarden gehouden. Welke voorwaarden ze precies geschonden hebben, wilde het parket niet kwijt.

FNG ging onlangs failliet in België en Nederland. De onderneming kampte al langer met financiële problemen en die verergerden door lockdownmaatregelen. In Nederland was FNG eigenaar van ketens als Miss Etam, Expresso, Steps, Promiss en Claudia Sträter.