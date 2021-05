’Het grootste en beste giftcardbedrijf ter wereld worden’

Loes Daniels staat in de meest recente Top 100 jonge selfmade miljonairs van tijdschrift Quote.

Amsterdam - Over twee jaar wil de 32-jarige Loes Daniels een omzet draaien van €100 miljoen met haar bedrijf in cadeaukaarten: Experiencegift. „Een heel hoog doel, maar ik geloof erin dat als je jezelf een hoog doel stelt, je ook hoog uitkomt”, zo laat ze weten aan presentator Jeroen Holtrop in de nieuwste aflevering van MonnieMakers.