’AEX begint hoger aan drukke cijferdag’

Unilever kondigde aan het merendeel van de thee-activiteiten, inclusief Lipton, af te splitsen, maar de onderdelen in India en Indonesië te behouden. Het levensmiddelenconcern boekte in het tweede kwartaal een omzet van 13,3 miljard euro.

RELX zag de omzet in de eerste jaarhelft met 10 procent dalen tot 3,5 miljard pond. De operationele winst zakte in de verslagperiode met 29 procent tot 747 miljard pond.

Ook Sligro kwam met resultaten. Het groothandelsbedrijf sloot het eerste halfjaar af met een aanzienlijk lagere omzet en een nettoverlies. Doordat horecagelegenheden de deuren moesten sluiten als maatregel tegen het nieuwe coronavirus viel die afzetmarkt voor een groot deel weg. De openstelling van groothandels voor consumenten kon dat verlies niet geheel compenseren.

Aalberts kwam woensdag na de slotbel al met resultaten. De industrieel toeleverancier boekte in de eerste jaarhelft beduidend minder omzet en winst als gevolg van de coronacrisis. Maar sinds de laatste week van mei constateert het bedrijf ook weer herstel van orders en verkopen. Volgens Aalberts was er sprake van een „solide kasstroom” en het orderboek zat eind juni weer op een hoger niveau dan vorig jaar.

De IJslandse maker van vlees- en visverwerkende machines Marel zag de kwartaalomzet dalen vanwege de coronacrisis. Omdat de kosten ook veel lager uitvielen, bleef de winst grotendeels op peil. Het in Amsterdam genoteerde bedrijf houdt vast aan zijn doelen voor de middellange en lange termijn.

Core Labs kampte afgelopen kwartaal met de lage olieprijzen en de coronacrisis. De in Amsterdam genoteerde oliedienstverlener geeft dan ook nog geen verwachting voor de rest van het jaar. Wel denkt Core Labs iets meer werk te krijgen in de tweede jaarhelft.

Ook de chipbedrijven staan in de belangstelling. Het Europese chipconcern STMicroelectronics is positiever gestemd over zijn omzet voor dit jaar en schroefde zijn omzetprognose op. In Frankfurt opende Daimler de boeken. De eigenaar van Mercedes-Benz verwacht na zware verliezen in het tweede kwartaal het hele boekjaar toch nog met zwarte cijfers af te sluiten.

De euro was 1,1588 dollar waard tegen 1,1584 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent tot 42 dollar. Brentolie kostte ook 0,2 procent meer, op 44,39 dollar per vat.