Sterk Unilever geeft AEX extra zetje

Om vijf voor half één stond de AEX 0,9% hoger op 578 punten. De AMX steeg 0,5% naar 778,9 punten. De koersenborden in Londen (+0,7%), Frankfurt (+0,8%) en Parijs (+0,8%) kleurden ook groen.

Elders zaten de aandelenmarkten eveneens in de lift. De Amerikaanse beurzen sloten woensdagavond 0,2% tot 0,6% in de plus. Nabeurs rapporteerden Tesla en Microsoft kwartaalresultaten. De beurzen in New York gaan vanmiddag naar verwachting 0,3% tot 0,6% hoger van start.

De per saldo meevallende kwartaalcijfers die gisteravond en vanochtend naar buiten kwamen, waren de aanjagers van de plussen op de beurzen. „Diverse bedrijven zijn beter dan verwacht door de stresstest gekomen. En daarmee bedoel ik het tweede kwartaal. Dat geldt zeker voor Unilever, dat een meevallende winstmarge boekte”, meldt directeur Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer.

Hij benadrukt dat het bij beleggen om de drie D’s gaat. „Allereerst duur in de tijd. Beleg voor de lange termijn en ga niet proberen te timen. Daarnaast diversiteit ofwel spreiding. Beleg niet alleen in een bedrijf als Adyen, hoewel die het nu fantastisch doet op de beurs En als derde diepgang. Kijk of je wel aandelen van bijvoorbeeld Shell wilt hebben. Het bedrijfsmodel klopt niet als je zo afhankelijk bent van het handelen van de Russische president en de Saoedische kroonprins. En welk bedrijf gaat lenen om dividend uit te keren? De tot voor kort hoge dividenduitkering was dus niet vol te houden.”

In de AEX was levens- en wasmiddelenproducent Unilever de uitblinker met een koerssprong van 8%, in reactie op het meevallende winstcijfer. Ook de aankondiging van de afsplitsing van het het merendeel van de theeactiviteiten, inclusief het merk Lipton, viel goed bij beleggers.

Staalfabrikant ArcelorMittal ging 2,5% vooruit. Royal Dutch Shell steeg 1%

Bankconcern ING won 0,9%. Zakenbank Berenberg verhoogde zijn koersdoel van €7,50 naar €8 bij een ongewijzigd koopadvies.

Relx was met een min van 3% de grootste daler onder de hoofdfondsen. Het informatie- en dataconcern had in het eerste halfjaar veel last van de afgelasting van vakbeurzen. De omzet zakte met 10% en de operationele winst daalde met 29%.

In de AMX ging Aalberts met een plus van 4,2% aan kop. De industrieel toeleverancier boekte in de eerste jaarhelft aanzienlijk minder winst, maar sinds de laatste week van mei laten orders en verkopen herstel zien. Volgens Aalberts was er sprake van een „solide kasstroom” en het orderboek zat eind juni weer op een hoger niveau dan vorig jaar.

Verlichtingsproducent Signify trok 3,6% aan. Het voormalige Philips Lighting komt morgen met kwartaalcijfers.

Brillen- en lenzenverkoper GrandVision klom 1,4% naar €24,80. De deadline voor het Europese mededingingsonderzoek naar de overname van het moederconcern van Pearle en EyeWish door brillenfabrikant EssilorLuxottica is tot nader order geschorst. Brussel wilde naar verluidt alleen groen licht voor de overname geven als er winkels worden afgestoten. EssilorLuxottica, dat onder meer de merken Ray-Ban en Oakley bezit, kondigde afgelopen weekend aan naar de rechter te stappen om meer informatie los te krijgen over de manier waarop GrandVision de coronacrisis aanpakt. EssilorLuxottica biedt tot nu toe €28 per aandeel GrandVision. Maar analisten houden er rekening mee dat de koper het bod gaat verlagen of helemaal wil afzien van de overname.

De vastgoedfondsen Eurocommercial Properties en NSI waren de grootste verliezers met minnen van 2,3% respectievelijk 1,6%.

Smallcapfonds Sligro (-1%) sloot het eerste halfjaar af met een nettoverlies van €72 miljoen. Doordat horecagelegenheden de deuren moesten sluiten als maatregel tegen het nieuwe coronavirus viel die afzetmarkt voor een groot deel weg voor de groothandel. De openstelling van groothandels voor consumenten kon dat verlies niet compenseren voor Sligro.

Op de lokale markt schoot Beter Bed 11% omhoog. De slaapkamerspecialist publiceerde eind vorige week meevallende kwartaalcijfers.

De IJslandse maker van vlees- en visverwerkende machines Marel (+2,9%) zag de kwartaalomzet met 6% dalen naar €306 miljoen. Omdat de kosten ook veel lager uitvielen, bleef de winst grotendeels op peil.

Core Labs (+1,6%) kampte afgelopen kwartaal met de lage olieprijzen en de coronacrisis. De oliedienstverlener geeft dan ook nog geen verwachting voor de rest van het jaar. Wel denkt Core Labs iets meer werk te krijgen in de tweede jaarhelft.

Value8 steeg 0,2%. De investeerder heeft in het eerste halfjaar een bescheiden positief resultaat geboekt. Het investeringsfonds van Peter Paul de Vries had lagere operationele kosten, maar hogere financiële lasten. Ook liep Value8 dividendbetalingen mis.

RoodMicrotec (-2,3%) is in het eerste halfjaar dieper in de rode cijfers gedoken. Volgens de chiptoeleverancier was er sprake van verminderde vraag bij klanten door de coronacrisis.

