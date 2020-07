Unilever valt in de smaak op hogere AEX

Rond 9.40 uur stond de AEX-index 0,9% hoger op 577,9 punten. De AMX steeg 0,1% naar 776 punten. De koersenborden in Londen (+0,3%), Parijs (+0,4%) en Frankfurt (+0,3%) kleurden ook groen.

Elders zaten de aandelenmarkten eveneens in de lift. De Amerikaanse beurzen sloten woensdagavond 0,2% tot 0,6% in de plus. Nabeurs rapporteerden Tesla en Microsoft kwartaalresultaten. De beurzen in New York gaan vanmiddag naar verwachting 0,3% tot 0,9% hoger van start.

In de AEX was Unilever de uitblinker met een koerssprong van 7,2%. Het levensmiddelenconcern kondigde aan het merendeel van de thee-activiteiten, inclusief het merk Lipton, af te splitsen. Unilever zag de omzet in het eerste halfjaar licht dalen, maar boekte wel een hogere winst.

Techinvesteerder Prosus, eveneens een zwaargewicht in de AEX, ging 1,3% vooruit. Chipmachinefabrikant ASMI werd 1,2% meer waard.

Relx (-4%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Het informatie- en dataconcern had in het eerste halfjaar veel last van de afgelasting van vakbeurzen. Relx zag de omzet met 10% dalen tot 3,5 miljard pond. De operationele winst zakte met 29% tot 747 miljoen pond.

In de AMX voerde tankopslagconcern Vopak (+1,5%) de winnaars aan. Aalberts (+0,9%) boekte in de eerste jaarhelft beduidend minder omzet en winst door de coronacrisis. Maar sinds de laatste week van mei constateert de industrieel toeleverancier weer herstel van orders en verkopen. Volgens Aalberts was er sprake van een „solide kasstroom” en het orderboek zat eind juni weer op een hoger niveau dan vorig jaar.

Vastgoedfonds Eurocommercial Properties (-2,3%) was de grootste verliezer bij de middelgrote fondsen. Biotechbedrijf Pharming leverde 1,9% in.

Smallcapfonds Sligro (-1,7%) sloot het eerste halfjaar af met een nettoverlies van €72 miljoen. Doordat horecagelegenheden de deuren moesten sluiten als maatregel tegen het nieuwe coronavirus viel die afzetmarkt voor een groot deel weg voor de groothandel. De openstelling van groothandels voor consumenten kon dat verlies niet compenseren voor Sligro.

Het lokaal genoteerde RoodMicrotec (+0,3%) is in het eerste halfjaar dieper in de rode cijfers gedoken. Volgens de chiptoeleverancier was er sprake van verminderde vraag bij klanten door de coronacrisis. Er zijn geen projecten geannuleerd of verloren gegaan, maar de onderneming had wel te maken met een hoge mate van voorzichtigheid en uitstel van leveringen. Het nettoverlies bedroeg €742.000 bij een omzet van €5,4 miljoen.

De IJslandse maker van vlees- en visverwerkende machines Marel (+0,7%) zag de kwartaalomzet met 6% dalen naar €306 miljoen vanwege de coronacrisis. Omdat de kosten ook veel lager uitvielen, bleef de winst grotendeels op peil. De winstmarge (ebit) kwam uit op 14,7% tegen 15,2% een jaar eerder.

Core Labs (+4,3%) kampte afgelopen kwartaal met de lage olieprijzen en de coronacrisis. De in Amsterdam genoteerde oliedienstverlener geeft dan ook nog geen verwachting voor de rest van het jaar. Wel denkt Core Labs iets meer werk te krijgen in de tweede jaarhelft.

