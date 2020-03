KLM-stewardessen willen niet meer naar New York

KLM voert nog steeds repatriëringsvluchten uit, maar New York is een brandhaard, aldus de VNC vrijdagmiddag. „Er is grote onrust onder het cabinepersoneel. Wij vinden het onverantwoord dat New York nog zeven keer per week wordt aangevlogen. Het is alsof je bij het begin van de corona-uitbraak op Wuhan in China was blijven vliegen”, aldus een woordvoerder.

’Niet uit te leggen risico’

Volgens de vakbond wordt het personeel blootgesteld aan een ’niet uit te leggen risico’. KLM reageerde nog niet op een verzoek om commentaar. Ook wil de vakbond dat passagiers in het vliegtuig anderhalve meter van elkaar zitten. Dat is op veel repatrieringsvluchten nog niet het geval.

Reizigers worden bij aankomst in Nederland ook niet apart onderzocht. Er zijn inmiddels Kamervragen gesteld over de situatie op Schiphol.